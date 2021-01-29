К детсадам на севере Тамбова будет ходить автобус

В Тамбове организован новый транспортный маршрут, который будет ходить через два детских садика, расположенных на севере областного центра. Об этом городские власти просили родители дошкольников. С 29 января к садикам «Вини-Пух» и «Волшебная страна» будет ходить автобус №61 «Клубная-Рылеева».Подъезжать к дошкольным учреждениям он будет в утренние и вечерние часы пик.

Время отправления автобусов от остановочных пунктов утром: Магистральная (6:28, 6:53, 7:13, 7:43, 8:18, 8:48), Микрорайон Московский (6:30, 6:55, 7:15, 7:45, 8:20, 8:50), Ледовый дворец (6:31, 6:56, 7:16, 7:46, 8:21, 8:51), Глазкова (6:33, 6:58, 7:18, 7:48, 8:23, 8:53), Ореховая (6:34, 6:59, 7:19, 7:49, 8:24, 8:54), Пожарное депо (6:35, 7:00, 7:20, 7:50, 8:25, 8:55), Запрудный проезд (6:37, 7:02, 7:22, 7:52, 8:27, 8:57), д/с «Винни - Пух» (6:40, 7:05, 7:25, 7:55, 8:30, 9:00).

В вечернее время: Хлеборобная (17:05, 17:30, 18:00, 18:35, 18:55); Ладыгина (17:06, 17:31, 18:01, 18:36, 18:56); Микрорайон Телецентр (17:07, 17:32, 18:02, 18:37, 18:57); Запрудный проезд (17:09, 17:34, 18:04, 18:39, 18:59); д/с «Винни - Пух» (17:12, 17:37, 18:07, 18:42, 19:02).