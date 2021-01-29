В Тамбовской области попал в аварию автобус из Дагестана

ДТП произошло из-за пробки, которую устроили фуры Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На территории нашего региона произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса. Двухэтажный «Neoplan» ехал через Тамбовскую область из Дагестана в Москву. В салоне находились 15-20 человек. Как рассказали в региональном УГИБДД, на участке дороги в Никифоровском районе, где произошло столкновение, незадолго до этого образовалась пробка. Причиной стало ДТП с участием двух фур. В этой аварии никто не пострадал, но большегрузы перегородили для проезда одну из полос дороги. В результате образовалась пробка. Перед «Neoplan» двигался муковоз «МАЗ-6430». 48-летний водитель этой машины увидев остановившиеся впереди автомобили начал притормаживать, а следовавший за ним автобус под управлением 31-летнего водителя не успел ничего предпринять и врезался в муковоз. В результате аварии серьезно пострадал напарник водителя, который периодически менял его в пути, но в этот раз был не за рулем, он получил переломы и находится в больнице. Пострадали и пассажиры автобуса – 26-летний мужчина, две 48-летние женщины и 5-летняя девочка. Все они находились на втором этаже автобуса. Травмы у них незначительные, в основном ушибы.

- Раненых доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦГБ» и в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

По факту аварии в ОГИБДД МОИВД России «Мичуринский» возбудили административное расследование, ход которого взял на контроль прокурор Никифоровского района.

После ДТП пассажиры, которым не требовалась медицинская помощь, отправились в столицу на попутном транспорте.