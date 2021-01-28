Двое тамбовчан напали с ножом на владельца металлобазы

Инцидент произошел в поселке Строитель Фото: УМВД по Тамбовской области

24 января в 16:16 на пульт дежурного Отделения полиции поселка Строитель поступило сообщение от владельца металлобазы. Мужчина рассказал, что около 15 часов на территорию базы зашли двое неизвестных и стали угрожать ему ножом.

Злоумышленники стали требовать денег. Тогда 43-летний предприниматель вытащил из кассы 10 000 рублей и передал им. Кроме того, грабители прихватили с собой сотовый телефон и ноутбук потерпевшего, после чего покинули территорию базы.

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали двух тамбовчан 35 и 33 лет, у которых при себе имелась наличность и нож. Их доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.

- Мужчины признались, что хотели заработать легких денег и на преступление их толкнули материальные трудности. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.