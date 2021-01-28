В Мичуринске рядом со школой незаконно торговали водкой

Прокуратурой города Мичуринска совместно с полицейскими выявили, что в торговом павильоне № 135 по улице Лермонтова в районе остановки «21 школа» незаконно торговали алкогольной продукцией.

На реализации находились несколько бутылок водки, однако соответствующей лицензии на продажу спиртного данная торговая точка не имеет. Более того, торговать алкоголем вблизи образовательных учреждений запрещено.

- Продавец, пояснившая, что данный товар продавала без ведома собственника магазина, по инициативе прокурора привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, оштрафована на 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.