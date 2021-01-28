В Тамбовском районе иномарка улетела в кювет, пострадали два человека

Авария произошла на 6-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 27 января в 6:30 на 6-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. 25-летний водитель иномарки «Hyundai Accent» столкнулся с отечественным автомобилем «Lada-217230», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

После столкновения иномарка выехала за пределы проезжей части и вылетела в кювет. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадали водитель автомобиля «Hyundai Accent» и его пассажир, 22-летняя девушка. Они были доставлены в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.