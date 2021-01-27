Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 января: за сутки заразились 156 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 27 января, составляет 21933 человека. Из них выздоровели 20397 человек, 256 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 156 жителей региона. Среди них 54 мужчины и 92 женщины в возрасте от 18 лет до 91 года, а также десять детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 711 человек, из них диагноз «пневмония» у 679 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.