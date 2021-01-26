На Тамбовщине ожидается сильный ветер

Во вторник, 26 января, на территории Тамбовской области в ближайшие часы и с сохранением в течение дня и ночи 26-27 января ожидаются порывы юго-восточного ветра до 18 м/с. Об этом сообщили в Тамбовском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с неблагоприятными погодными условиями тамбовчан предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, увеличением ДТП, заторов на трассах, ограничениями в работе авиации, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8 (4752) 72-99-50, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.