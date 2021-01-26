В Тамбове 12 улиц останутся без света

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ 27 января в областном центре отключат электроэнергию на 12 улицах.

Света не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30:

по ул. Широкой, д. 9-65;

по ул. Подгорной, д. 20-36;

по ул. Михайлова, д. 2-42;

по ул. Ярморочной, д. 1-30;

по ул. Пушкарской, д. 10-27;

по ул. Короткой, д. 1-14;

с 9.00 до 11.30:

по ул. Лермонтовской, д. 66-112;

по ул. Базарной, д. 3-29;

по пр. Лермонтовскому, д. 1-15;

по ул. Пролетарской, д. 103-129;

по пр. Пролетарскому, д. 1-14;

с 13.30 до 16.30:

по ул. Мичуринской, д. 60-97.