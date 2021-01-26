В Тамбове 12 улиц останутся без света

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ 27 января в областном центре отключат электроэнергию на 12 улицах.
Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30:
по ул. Широкой, д. 9-65;
по ул. Подгорной, д. 20-36;
по ул. Михайлова, д. 2-42;
по ул. Ярморочной, д. 1-30;
по ул. Пушкарской, д. 10-27;
по ул. Короткой, д. 1-14;
с 9.00 до 11.30:
по ул. Лермонтовской, д. 66-112;
по ул. Базарной, д. 3-29;
по пр. Лермонтовскому, д. 1-15;
по ул. Пролетарской, д. 103-129;
по пр. Пролетарскому, д. 1-14;
с 13.30 до 16.30:
по ул. Мичуринской, д. 60-97.