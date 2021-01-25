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Общество

В мичуринский комбинат школьного питания вместо сыра поставляли сырный продукт

Предпринимателя, допустившего нарушения, оштрафовали на 29 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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При проверке работы системы «Меркурий» специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили факт подмены молочной продукции тамбовским поставщиком в МБУ «Комбинат школьного питания» в Мичуринске. ИП Калинушкин М.И., который занимается реализацией продуктов питания, под видом сыра твердого «Российский» производства ООО «Ястро-Переработка (Омская область) поставил на предприятие сырный продукт Российский пир «Жинка крынка» объемом 42 кг. Оказалось, что предприниматель подменил потребительскую упаковку, маркировку и наименования продукции.

Помимо этого, бизнесмен осуществлял поставку сыра «Российский» производства ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» «Калачеевский завод» (Воронежская область) в отсутствие оформленных ВСД в ФГИС «Меркурий».

- За выявленные нарушения в январе 2021 года Управлением недобросовестный поставщик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением штрафа на общую сумму 29 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.