В двух пожарах на Тамбовщине погибли мужчины

В Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Первое возгорание зафиксировали 22 января в обеденное время в селе Чернышовка Первомайского района. В результате пожара здесь полностью выгорел дом, в котором находился 63-летний хозяин. Мужчина погиб в огне. Еще один пожар произошел вечером 24 января в селе Третьи Левые Ламки Сосновского района. В сгоревшем частном доме погиб 70-летний мужчина. По предварительным данным, в обоих случаях причиной трагедии стала неисправность печного отопления.

- Обстоятельства случившегося устанавливают следователи СУ СК по региону в рамках процессуальных проверок, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.