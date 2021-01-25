В Тамбовском районе столкнулись две иномарки

Водитель одной из машин погиб до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 23-летний водитель, произошла 23 января в 16 часов 34 минуты на 382 километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района. 35-летний водитель автомобиля «Opel Zafira», в составе прицепа «ССТ7132-11», не справился с управлением машиной и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Chevrolet Lanos», под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его 26-летнего пассажира на месте ДТП осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.