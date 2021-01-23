На Тамбовщине появился специальный портал, где можно получить информацию о прививке от коронавируса

Получить актуальную информацию о прививках против коронавируса жители Тамбовской области могут теперь на специальном ресурсе, который создали специалисты Центра управления регионом. Здесь размещены номера телефонов для записи, сведения о противопоказаниях и особенностях вакцинации.

В настоящее время вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям

В приоритетном порядке вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, граждане, чья профессия связана с непосредственным контактом с большим количеством других людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий), лица из групп риска – старше 65 лет, а также имеющие ряд хронических заболеваний, например, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хронические заболевания легких.

Ранее в Тамбовскую область поступило более 14,5 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак. Для организации массовой вакцинации в Тамбовской области проведено обучение медработников. Отработана логистика доставки вакцины до места проведения вакцинации с учетом соблюдения температурного режима. В лечебные учреждения поставлено необходимое морозильное оборудование для хранения вакцины.

- По состоянию на 22 января в Тамбовской области уже сделали прививку 5443 человека. В ближайшее время ожидается поставка еще одной крупной партии вакцины, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.