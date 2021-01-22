Директор тамбовской фирмы вернул в бюджет государства более 25 млн рублей за неуплату налогов

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой фирмы, занимающейся торговлей металлоизделиями. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией».

Как установило следствие, руководитель фирмы не желал в полном объеме нести затраты по уплате законно установленных налогов. Поэтому он включал в налоговые декларации за 2015-2017 годы и налогу на прибыль организации за аналогичный период заведомо ложные сведения.

Таким образом, подозреваемому удалось уклониться от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму более чем 25 миллионов рублей. Данная преступная схема была выявлена сотрудниками регионального управления МВД России.

- В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения гражданского иска и других имущественных взысканий применялась мера процессуального принуждения в виде ареста недвижимого имущества коммерческой организации. Благодаря предпринятым мерам задолженность по налогам с учетом пени и штрафных санкций генеральным директором фирмы погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.