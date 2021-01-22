В Тамбовской области во время катания с горки пострадал ребенок

В Мучкапском районе при катании с горки пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом в местную полицию сообщили медики Мучкапской ЦРБ. Ребенок спускался со склона на тюбинге и врезался в мужчину на такой же «ватрушке». После столкновения мальчик сильно ударился головой о лед. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства травмирования несовершеннолетнего заинтересовали прокуратуру. Выяснилось, что склон, который жители используют, чтобы кататься, официально для этих целей не предназначена. Но администрация Мучкапского поссовета не приняла меры, чтобы установить запрет на несанкционированное катание людей с заснеженного склона и обеспечить безопасность людей.

Кроме того, на территории поссовета функционируют еще два необорудованных снежных спуска, расположенных на центральной площади Александра Невского и на территории Парка культуры и отдыха по ул. Парковой.

Прокуратурой района в адрес главы поссовета внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

Факты использования для катания склонов, спусков в овраги, пологих береговых уклонов были выявлены при обследовании территория ряда муниципальных образований района.

Самовольно с нарушением требований нормативных актов снежные горки возведены на территории всех муниципальных образований района.

- С целью предупреждения травматизма жителей и гостей района главам 7 муниципальных образований объявлены предостережения о недопустимости эксплуатации таких объектов, - сообщает прокуратура Тамбовской области.