В Мичуринске друг жениха устроил стрельбу из свадебного кортежа

Оружие оказалось светозвуковым Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Мичуринска стали обращаться местные жители, обеспокоенные тем, что на улицах города они слышали выстрелы. В дальнейшем стражи порядка задержали 22-летнего парня за стрельбу в общественном месте.

Как выяснилось, молодой человек гулял на свадьбе у друга и находился в одной из машин свадебного кортежа. Чтобы произвести впечатление на окружающих, он достал автомат и стал стрелять в воздух по пути движения автомобилей.

- Полицейские изъяли оружие, из которого велась стрельба. Им оказался охолощенный автомат Калашникова калибра 5,45 мм, который, со слов владельца, он купил недавно в специализированном магазине. Сейчас оружие изъято и направлено на экспертизу, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Оказалось, что автомат был светозвуковой. Такие иногда используют при съемке фильмов. В отделе полиции стрелок извинился за свой поступок перед мичуринцами и пояснил, что никого не хотел напугать.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 «Хулиганство». В настоящее время проводится опрос свидетелей, а также сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности.