Тамбовские дорожники помогли попавшим в беду дальнобойщикам

Зимой дальнобойщикам часто требуется помощь

18 и 19 января в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва-Волгоград обратились водители: один из них сбился с маршрута и застрял в снегу в 1,5 км от федеральной дороги, еще одна машина, за рулем которой были граждане Беларуси, заглохла в 20-градусный мороз на 444 км трассы Р-22 «Каспий». Подрядчики, которые занимаются зимним содержанием федеральных трасс, откликнулись и оказали помощь водителям. Первый большегруз отбуксировали тяжелой техникой на федеральную трассу, и он продолжил путь. Водителей второго отвезли в тамбовскую гостиницу и вызвали эвакуатор.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминает водителям, что в случае нештатной ситуации на подведомственных управлению трассах они могут обратиться по телефону дежурно-диспетчерской службы в Тамбовской области 8 (4752) 71-04-32