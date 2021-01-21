48-летняя тамбовчанка погибла при пожаре в своем доме

Вечером 20 января произошел пожар в частном доме, расположенном в селе Лавровка Мордовского района. В результате возгорания жилище пострадало незначительно, но 48-летняя хозяйка дома отравилась продуктами горения и погибла. Очаг возгорания находился рядом с печкой, не исключено, что из нее выпал уголек и из-за этого воспламенились находящиеся рядом предметы.

- Обстоятельства случившегося устанавливают следователи Жердевского МСО СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.