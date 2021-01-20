Прививку от коронавируса тамбовчанам делают только добровольно

Все лечебные учреждения Тамбовской области, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, приступили к массовой вакцинации против коронавируса.

- Накануне в регион доставили партию вакцины в количестве более 14,5 тысяч доз, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции подчеркивают, что любое медицинское вмешательство (а вакцинация является медицинским вмешательством) допускается исключительно при наличии информированного добровольного согласия лица.

Желающие сделать прививку могут записаться в лечебное учреждение по специально выделенным телефонам лечебных учреждений, или через портал государственных услуг. Между тем, имеются медицинские противопоказания к вакцинации, к которым относятся, например, гиперчувствительность к какому-либо компоненту, ранее наблюдавшиеся тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания. Поэтому окончательное решение о том, делать прививку или нет, примет врач после осмотра.