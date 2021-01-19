На Тамбовщине суд вынес приговор в отношении ранее судимого мужчины без определенного места жительства за ложное сообщение об акте терроризма. Установлено, что 5 сентября 2020 года он позвонил по номеру «102» в дежурную часть полиции по Жердевскому району и сообщил о том, что хочет совершить теракт на вокзале в Тамбове.Действовал мужчина из хулиганских побуждений, не собираясь ничего взрывать, а просто привлечь к себе внимание. Полицейские задержали лжетеррориста на территории Республики Калмыкия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, которое с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.- В суде вина данного лица доказана полностью и приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.