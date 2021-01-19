В Бондарском районе во время проверки прокуроры установили, что 24-летний местный житель, являясь отцом двухлетнего сына, ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности.Молодой отец злоупотреблял алкоголем, неоднократно умышленно оставлял ребенка без достаточного количества еды, не приобретал медикаменты, а также предметы, необходимые для развития малыша. Кроме того молодой человек игнорировал рекомендации медиков о необходимости обращения с сыном к врачу и госпитализации в медицинские учреждения. К тому же, парень частенько устраивал в присутствии ребенка пьяные скандалы.В результате у мальчика выявлено отставание в психическом и физическом развитии, а также отсутствие первичных речевых навыков.В итоге органы опеки и попечительства изъяли и направили малыша в ГБУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка», где он находится в настоящее время.- По выявленным нарушениям уголовного законодательства прокурором района в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении нерадивого родителя возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.