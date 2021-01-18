В Тамбовскую область доставлено более 14,5 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак. Прививку можно сделать, предварительно записавшись, в поликлинике по месту жительства.В управлении здравоохранения Тамбовской области обращают внимание на то, что вакцинация проводится строго добровольно. О своем желании сделать прививку уже заявили около 7 тысяч человек.Вакцина получена биотехнологическим путем. При ее изготовлении не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Она признана безопасной для здоровья. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.- Это серьезная партия. Мы можем говорить по-настоящему о массовой вакцинации, - пояснила заместитель начальника управления здравоохранения Тамбовской области Татьяна Вяльцева. - В нашем регионе вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Телефоны для записи на вакцинацию размещены как на сайте управления здравоохранения области, так и на сайтах медорганизаций. Кроме того, уже организована запись через единый портал госуслуг, Записаться легко и несложно.В приоритетном порядке вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, граждане, чья профессия связана с непосредственным контактом с большим количеством других людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий), лица из групп риска – старше 65 лет, а также имеющие ряд хронических заболеваний, например, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хронические заболевания легких.В прививке может быть отказано по медицинским показаниям, к которым относятся признаки респираторного заболевания, недавний контакт с больным коронавирусом. В случае, если человек ранее переболел коронавирусом, от него могут потребовать наличие анализа на антитела.Ранее Тамбовская область уже получила 1642 комплекта вакцины. Серьезных побочных реакций у сделавших прививку первых добровольцев не зафиксировано.