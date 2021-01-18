Как сообщает МБУ «Пассажирские перевозки», в канун православного праздника Крещения Господня в Тамбове продлят работу общественного пассажирского транспорта по улице Советской до 1:30 19 января по следующим маршрутам:№1 «Динамо – Агапкина – Динамо» -2ед;№8 «Динамо – Чичерина – Динамо» -1ед;№50 «МЖК – Магистральная – МЖК» -1ед;№55 «МЖК – Чичерина – МЖК» -1ед.В учреждении отметили, что общий интервал движения по улице Советской на участке от Динамо до улицы Интернациональной с 23:30 до 1:00 составит 15-20 минут.