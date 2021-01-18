В Тамбове по инициативе врио главы города Максима Косенкова открыта «горячая линия» по уборке дворовых территорий. Жители тех дворов, которые проявят свою сознательность и смогут к определенному времени освободить дворовую территорию от транспорта, будут первоочередными в списке по уборке снега.- О своем намерении нужно заблаговременно сообщить по телефону горячей линии: 72-03-39. На отработку таких заявок будут направляться отдельные бригады из техники и рабочих, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.Тамбовчан также просят обращать внимание на объявления о предстоящей уборке двора от снега и не оставлять свои машины около дома в этот день. Кроме того, в областном центре налаживается взаимодействие с ГИБДД для поиска хозяев припаркованных автомобилей для временного освобождения территории. А чтобы службы городского хозяйства не тратили время на эту работу, жителей областного центра просят оставлять под лобовым стеклом номера телефонов, по которым с ними можно связаться.