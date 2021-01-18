В Тамбове подвели итоги первого областного вокального онлайн-конкурса «Высота». В нем приняли участие солисты и вокальные ансамбли из разных городов и районов области, как профессионалы, так и любители музыки и песенного творчества. 24 января зрители смогут оценить мастерство тамбовских исполнителей. Концерт с участием финалистов конкурса «Высота» пройдет на сцене Тамбовтеатра.Вокальный конкурс «Высота» проведен в регионе впервые на площадке радиостанции ООО «Прохоров Медиа» при поддержке областного управления культуры и архивного дела, управления информационной политики Тамбовской области.Главная цель творческого соревнования — найти и поддержать талантливых людей, обладающих выдающимися вокальными данными, которые хотят заявить о себе, дать шанс вокалистам попасть в региональный эфир. Наградой победителю станет размещение песен исполнителя в эфире радиостанции в течение двух недель.- По итогам отборочных туров в ходе онлайн-голосования были определены 7 финалистов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Все они, а также другие участники конкурса, выступят на гала-концерте, который состоится 24 января в областном драматическом театре. Начало концерта в 18 часов.