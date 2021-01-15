ДТП, в котором пострадали три человека, произошло 14 января в одиннадцать часов утра на 83 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 53-лтений водитель автомобиля скорой медицинской помощи марки «УАЗ-39623» из-за сильного порыва ветра не справился с управлением машиной и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.- В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля: женщины 34 и 55 лет, а также 57-летний мужчина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмированных доставили в больницы.