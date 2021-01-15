Полицейские завершили расследование уголовного дела о хищении денег из банкоматов в Тамбове. Следователи установили, что в августе 2020 года приезжие из московского региона, путем специальных манипуляций, используя банковские карточки жителей Тамбова, похищала наличность из банкоматов.Воры сумели совершить 59 преступлений, в каждом случае они проводили операции по якобы зачислению средств на карту, обманывая технику. У банкомата происходил системный сбой, с сообщением, что средства якобы не удалось зачислить, и автомат возвращал средства в виде реальной наличности купюрой в 5000 рублей. Полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении этих преступлений. На время следствия 40-летнего жителя столичного региона и его подельника отправили в СИЗО. Подсчитано, что общая сумма ущерба банку составила около 300 000 рублей, похищенные средства воры успели потратить на свои нужды. Проверяется причастность задержанных лиц к аналогичным фактам в других регионах.- В декабре 2020 года уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» было направлено в суд с обвинительным заключением, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.