В Тамбовской области за время новогодних каникул двое детей получили серьезные травмы, катаясь на ватрушках. По данным СУ СКР по Тамбовской области, 13-летняя девочка врезалась на ней в дерево, проводя время на горке в лесу. Врачи диагностировали у подростка компрессионный перелом позвоночника. В одном из районов области при столкновении во время спуска с горки двух ватрушек (в каждой было по два человека) 7-летний мальчик получил перелом лобной кости.- Чтобы предотвратить такие последствия перед началом катания нужно убедиться в отсутствии по ходу движения деревьев, камней и других препятствий, советуют в СУ СКР по Тамбовской области. - Во время спуска необходимо следить за тем, чтобы не пересеклись маршруты катающихся. Начинать движение на тюбинге можно лишь тогда, когда предыдущий человек уже завершил спуск и покинул трассу. Следует помнить, что на «ватрушках» нельзя кататься стоя, привязывать их к транспортным средствам (автомобилю, снегоходу). Нельзя прыгать на нее с разбегу, а при спуске лежать на ней, катиться друг на друге или толпой, связывать «ватрушки» паровозиком.