В пятницу, 15 января, в администрации областного центра пройдет Единый день приема граждан. Учитывая требования безопасности, общение будет организовано по телефону.С 14 17 часов временно исполняющий полномочия главы города Тамбова, его заместители, а также руководители структурных подразделений администрации будут отвечать на звонки горожан по телефонам 79-13-00, 79-13-01, 79-13-02, 79-13-03, 79-13-04, 79-13-05, 79-13-06. Обращаться можно по любому из указанных телефонов. В зависимости от темы вопроса операторы специально организованного колл-центра соединят с ответственным руководителем администрации.- Направить свое обращение тамбовчане могут, используя возможности интернет-приемной на официальном сайте администрации города и главы города Тамбова , или направив обычное почтовое письмо по адресу 392024, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.