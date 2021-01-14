В Мичуринске в тестовом режиме начала работу новая лаборатория, где проводят тестирование на коронавирус. Она организована на базе ТОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Мичуринска». Здесь подготовили помещения, закупили оборудование. Накануне специалисты провели настройку программ.В ближайшее время лаборатория выйдет на полную мощность и сможет проводить не менее трехсот тестов в день. При необходимости работа лаборатории может быть организована в круглосуточном режиме, что позволит увеличить объемы тестирования. Запуск лаборатории в Мичуринске позволит увеличить охват тестирования на коронавирус.На организацию ее работы выделено порядка 19 миллионов рублей. Из которых 15 миллионов рублей – федеральные средства, направленные на приобретение оборудования. Еще 4 миллиона рублей выделены из областного бюджета на проведение ремонта и приведение помещений в соответствие с нормами эпидбезопасности.В настоящее время тестирование на коронавирус методом ПЦР организовано в 15 лабораториях, из которых 10 – частные мощностью 800 исследований в сутки и 5 – государственные с плановой мощностью свыше 2,5 тысяч исследований в сутки.- Сейчас в регионе решена проблема ожидания тестирования на коронавирус. Время ожидания для сдачи тестов – 24 часа, а время ожидания результатов тестирования составляет до 48 часов», - отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области.Ранее были увеличены мощности ПЦР-лаборатории, развернутой на базе Тамбовской областной детской клинической больницы. В ближайшее время также планируется увеличение мощностей лаборатории, организованной на базе Тамбовской областной клинической больницы.