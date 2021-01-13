Серьезная авария произошла в Тамбове на перекрестке улиц Широкой и Подгорной. Ее зафиксировали в 9 часов 30 минут 13 января. По данным регионального УГИБДД, 28-летний водитель за рулем «УАЗ» двигался со стороны ул. Мичуринской по улице Подгорной. На перекрестке он столкнулся с «LADA Priora», за рулем этого автомобиля был 38-летний мужчина. После столкновения водителя УАЗика выбросила из кабины, машина снесла ограждение и практически «нырнула» под жилой дом.- Из-за полученных травм водитель «УАЗ» погиб на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Водитель и пассажирка «LADA Priora» получили травмы, женщину доставили в больницу.