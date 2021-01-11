Авария, в которой пострадали три человека, в том числе ребенок, произошла 9 января в 21 час 10 минут на 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Калаис-Шиновка-Кирсанов», проходящей по территории Кирсановского района. 29-летний водитель автомобиля «Ford Transit» не справился с управлением машиной, она выскочила за пределы дороги и врезалась в световую опору.- В результате аварии травмы получили водитель и 27-летняя пассажирка автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – В больнице также оказалась 10-летняя девочка.