В 2021 году запланировано строительство ФАП в селе Солдатская Духовка Тамбовского района. Это будет новый современный объект здравоохранения, оснащенный необходимым оборудованием и соответствующий всем стандартам оказания медицинской помощи на селе.Тамбовский район – один из самых крупных. Для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям помимо врачебных амбулаторий и центров врачей общей практики здесь задействован 31 ФАП.- В большинстве ФАПов сделан в предыдущие годы хороший ремонт, были простроены новые объекты. Но необходимо развиваться дальше для того, чтобы в полной мере оказывать квалифицированную медицинскую помощь жителям села. Мы подали заявку на строительство и ремонт ряда объектов сельского здравоохранения. В этом году будет построен современный ФАП в Солдатской Духовке, который будет обслуживать более 800 человек. Уже принят на работу фельдшер по программе «Земский фельдшер», - сообщал главный врач Тамбовской ЦРБ Игорь Конюхов.Как пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области, строительство ФАПа запланировано по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Она также предусматривает замену в Тамбовской ЦРБ рентгеновского оборудования, которое выработало свой ресурс, приобретение эндоскопического оборудования и аппарата УЗИ.