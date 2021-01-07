4 января в УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о том, что на бульваре Энтузиастов совершено разбойное нападение. В дальнейшем выяснилось, что жертвой злоумышленника стала 29-летняя девушка. По ее рассказам, неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал у нее сумку, где находились 3000 рублей, смартфон, банковская карта, а также другие личные вещи.Через сутки грабитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Как оказалось, задержанный только в сентябре освободился из колонии, где отбывал наказание за совершении аналогичных преступлений. На очередное преступление его подтолкнули материальные трудности.- Часть похищенных вещей возвращена потерпевшей. Следственным отделом УМВД России по г. Тамбову возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.