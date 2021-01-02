В трехэтажном здании ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», где находятся хирургическое и травматологическое отделения, не было лифта. В этих отделениях оказывается медицинская помощь в том числе тяжелым больным. Отсутствие подъемника затрудняет транспортировку пациентов и их свободное перемещение, а также нарушает права на передвижение инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями.- Межрайонным прокурором внесено представление об устранении нарушений в управление здравоохранения области, - сообщает прокуратура Тамбовской области.