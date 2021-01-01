С 1 января 2021 года в региональных биологических заказниках Польновский, Моршанский, Хмелино-Кершинский, Нижневоронинский начинается зимний маршрутный учет лосей, кабанов, косуль, зайцев, лисиц, горностаев, куниц и других животных. Мероприятия продлятся до 28 февраля.По словам специалистов, выводы о численности видовых популяций делаются на основании мониторинга традиционных маршрутов передвижения животных, а также количества оставленных на них следов. Главным условием проведения зимнего маршрутного учета является наличие снежного покрова, на котором четко видны следы животных.Общая длина маршрутов в четырёх заказниках области превышает 200 километров. По итогам маршрутного учета зимы 2019-2020 годов на территории заказников области наблюдалось значительное увеличение популяции куропаток, был отмечен рост количества лосей, косуль, куниц и белок. Численность остальных видов на заповедных территориях осталась на уровне прошлых учетных периодов.Поддержанию численности животных способствует проводимая на территории заказников работа. Так, на территории заказников размещены 23 кормушки и 82 солонца для диких животных. Ежегодно работники расчищают километры просек, в противопожарных целях создают минерализованные полосы. В 2020 году выявили и предотвратили распространение 3 сельхозпалов вблизи заказников. На самих заповедных территориях возгораний не допущено.- На особо охраняемых природных территориях в постоянном режиме проводятся рейдовые мероприятия по предотвращению различных нарушений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В 2020 году работниками Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения проведено свыше 1,8 тысячи профилактических рейдов.