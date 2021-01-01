В новогоднюю ночь наряды патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы полиции несли службу в усиленном составе. В органах внутренних дел дежурили дополнительные оперативно-следственные группы. Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений не зарегистрировано. Основные силы были задействованы на охрану общественного порядка в местах расположения новогодних елок. Кроме того, в связи с погодными условиями и ожидаемым большим количеством гостей на территории области предпринимаются усиленные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным полиции, все это позволило существенно снизить количество зарегистрированных преступлений. Всего в последний день 2020 года было совершено 11 преступлений, 10 раскрыто по «горячим следам».- Усиленный вариант несения службы будет действовать до 10 января, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.