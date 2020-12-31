В Тамбовской области под суд пошла теперь уже бывшая судебный пристав-исполнитель одного из районных отделов регионального УФССП России. Женщину признали виновной в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).На следствии и в суде установили, что на исполнении у сотрудницы УФССП находились сводные производства о взыскании с должника денег на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. В разговоре судебный пристав сообщила ему о возможности за вознаграждение в 200 тысяч рублей принять решение об окончании исполнительных производств без взыскания всей суммы задолженности. Собрав необходимую сумму, должник перевел деньги на счет карты, указанной судебным приставом. Коррупционная схема выявлена при участии сотрудников регионального УФСБ России.- Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.