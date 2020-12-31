Авария, в которой пострадали двое мужчин, произошла 30 декабря в 20 часов на 18 км авто дороги «Тамбов-Пенза» в Тамбовском районе. Автомобиль «ВАЗ-21124», которым управлял 51-летний водитель, занесло на дороге. Потерявшая управление машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в Ладу Гранту, за рулем которой находился 31-летний мужчина.- В результате ДТП обоих водителей и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу им. Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - От госпитализации мужчины отказались.