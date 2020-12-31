В Парке культуры и отдыха тамбовчан ждут на праздник. Дед Мороз и Снегурочка прибудут туда к семи и будут радовать маленьких жителей до девяти часов вечера. Каждый ребенок сможет не только пообщаться с зимним волшебником и его внучкой, но и сделать памятное фото.Кроме того, в парке с 10.00 до 20.00 будут работать аттракционы. Среди них: «Колесо обзора», «Викинг», «Лодка», «Гусеница», «Автодром» и многие другие. Для посетителей также будут работать торговые точки с горячим чаем и выпечкой, так что скучать и мерзнуть точно не придется.- А пока Дед Мороз и Снегурочка отправились в новогоднее путешествие по дворам областного центра. Ведь они точно знают насколько важно соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, носить маски и перчатки, тем самым оберегая себя и окружающих. Поэтому сегодня они принесут жителям новогоднее настроение и возможность, не покидая свой двор в период пандемии, поучаствовать в праздничном мероприятии, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.