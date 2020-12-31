По поручению временно исполняющего полномочия главы города Тамбова Максима Косенкова служба городской помощи будет работать и в новогодние праздники. 31 декабря обратиться к специалистам можно будет до 15:00.Затем служба помощи будет работать с 10.00 до 16.00 со 2 по 6 и с 8 по 10 января. По телефонам 71-83-56, 71-37-94, 72-83-58 тамбовчане могут узнать информацию о наличии лекарств в аптеках города и забронировать их, а также уточнить адреса ближайших аптек.С 9 ноября 2020 года около 520 человек обратились за помощью в службу городской помощи муниципального учреждения «Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова». Только за шесть дней с 25 по 29 декабря поступило 96 обращений горожан.- Подавляющее большинство из них — 94 обращений — касались предоставления сведений о наличии лекарственных препаратов в аптеках города. Также волонтерами городского совета по добровольчеству была оказана помощь в доставке продуктов питания, одному тамбовчанину специалист Центра помог вызвать врача на дом, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.