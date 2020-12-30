В наукограде завершили работы по технической рекультивации выведенного из эксплуатации одного из крупнейших в регионе полигонов захоронения отходов. Они проводились в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».Приемка работ прошла с участием специалистов областной и городской администрации, депутатов Мичуринского городского Совета и членов Общественного Совета муниципалитета. Объект эксплуатировался с первой половины 50-х годов 20 века. Площадь рекультивированного участка составила 7,4 гектара, объем накопленных отходов – 2 миллиона тонн.За несколько месяцев уходящего года на полигоне проведены работы по планировке, перемещению более 300 тысяч кубометров свалочных масс в тело полигона, завозу плодородного грунта, засыпке и уплотнению изоляционного слоя.- В перспективе на месте работ предстоит провести биологический этап - она включит в себя подготовку почвы к устройству газона, удобрение, посев многолетних трав, полив и устройство ограждения полигона, - сообщает пресс-служба администрации наукограда. - По оценкам специалистов, благодаря проведенным работам улучшится качество жизни порядка 20 тысяч человек.