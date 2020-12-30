Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД в период Новогодних праздников будет вести приём тамбовчан 31 декабря 2020 года, 5, 6 и 11 января 2021 года в период с 8 до 17 часов. В остальные праздничные дни МРЭО ГИБДД работать не будет.С 12 января 2021 года работа МРЭО ГИБДД будет осуществляться в обычном режиме. Госавтоинспекция напоминает о возможности заполнения электронного заявления на регистрацию автомототранспорта используя Единый портал государственных и муниципальных услуг–www.gosuslugi.ru .- Эта функция позволяет значительно сократить время получения государственной услуги и записаться на прием в удобное время, - напоминают в УГИБДД по Тамбовской области. -Также пользователи Единого портала государственных услуг при получении услуг смогут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы пошлины.