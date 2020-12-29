В ноябре прошлого года на автовокзале Тамбова сотрудники регионального УФСБ и управления наркоконтроля задержали 60-летнюю жительницу столичного региона. В ходе досмотра правоохранители обнаружили несколько свертков с героином массой 12 граммов.По данному факту в Следственном Управлении УМВД России по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Установлено, что москвичка по просьбе своего нового супруга, отбывавшего наказание в одной из исправительных колоний на территории Тамбовской области за распространение наркотиков, приобрела партию героина и везла его к мужу в тюрьму.Оперативниками УФСБ и УНК в ходе совместных мероприятий выявлены двое осужденных, которые планировали распространять наркотики. Следствием были собраны неопровержимые улики и доказательства совершения преступной деятельности, опрошены свидетели.- Суд в ходе заседания признал троих обвиняемых виновными в попытке распространения наркотиков. Мужчины были приговорены к трем с половиной годам лишения свободы, женщина – к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу 25 декабря текущего года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.