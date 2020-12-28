В Староюрьевском районе раскрыта кража денег из административного здания в селе Новиково. Установлено, что 18-летняя девушка оставила свою сумку без присмотра, чем воспользовалась уборщица, которая вытащила из сумки деньги в сумме 5000 рублей.56-летнюю злоумышленницу вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Женщина была доставлена в отдел полиции, где созналась в краже, но украденные деньги не вернула, так как успела их потратить на себя. Теперь ей придется возместить потерпевшей похищенные средства из своего кармана.- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.