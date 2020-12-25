По данным Тамбовского ЦГМС, на территории региона в ближайшие 3-6 часов с сохранением ночью 26 декабря ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-17 м/с. Кроме того, вечером и в ночь с 25 на 26 декабря синоптики прогнозируют метель. В связи с обильными осадками прирост высоты снежного покрова может достигать 10-25 сантиметров.Это может привести к увеличению количества аварий на объектах ЖКХ, обрыву или повреждению линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, затруднению при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также увеличению числа ДТП.- В случае возникновения непредвиденных ситуаций в сложных дорожных условиях, особенно на трассах или в темное время суток, участники дорожного движения могут сообщить об этом в дежурную часть Госавтоинспекции Тамбовской области по телефону: 8 (4752) 53-40-67, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.