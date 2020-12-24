Облохотуправление разрешило уничтожить на территории региона 36 кабанов. Охота будет проводиться в угодьях на территориях Никифоровского, Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Пичаевского, Петровского, Ржаксинского, Уваровского и Уметского районов. В каждом отстрелят по три особи.- Необходимость регулирования численности охотничьих животных вызвана угрозой возникновения и распространения болезней, нанесение ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, - говорится в приказе облохотуправления.