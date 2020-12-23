В Котовске началась кампания по вакцинированию населения. 21 декабря местная городская клиническая больница получила 70 доз вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). В первую очередь процедуру пройдут врачи, педагоги, социальные работники, сотрудники служб торговли и транспорта. Проводится вакцинация в два этапа, то есть каждый пациент получит две дозы прививки с временным интервалом в три недели.Вакцина очень требовательна к условиям хранения и перевозки. В больницу Котовска она была доставлена в специальных переносных рефрижераторах, где поддерживается температура -18 С. И теперь хранится в морозильной камере прививочного кабинета.Размораживание препарата происходит непосредственно перед введением пациентам. Одна ампула рассчитана на 5 доз, соответственно, к назначенному времени приглашаются сразу пять человек, чтобы использовать всю ампулу и не подвергать ее повторной заморозке. Это не допустимо.Пока вакцина размораживается, врач-терапевт проводит финальный осмотр перед инъекцией - измеряет артериальное давление и температуру тела, а также оценивает общее состояние здоровья. Кроме этого, пациент подписывает согласие на вакцинацию. В случае выявления противопоказаний, к которым в том числе относятся симптомы ОРВИ и аллергических реакций, пациент получает временный отвод от вакцинации. Следует знать, что к противопоказаниям также относятся возраст до 18 лет и после 60 лет, беременность и период грудного вскармливания, обострение хронических заболеваний.Прививка делается только при отсутствии антител к COVID-19.По словам заместителя главного врача городской клинической больницы Марины Костиной, негативных последствий у прививки практически нет. Однако, возможны повышение температуры тела до 37,5 С и легкое недомогание организма.- Как показала практика, у тех медиков, которые сделали инъекцию еще в октябре и ноябре на базе Рассказовской городской больницы, побочных реакций на вакцину не было, - уверяет Марина Владимировна.В настоящее время в Котовске привито 15 медицинских работников. Вторая партия вакцины ожидается после Нового года. Всего же на Тамбовскую область выделено около 900 доз прививки от коронавируса.Фото \\"Про Котовск\\"