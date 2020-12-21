На Тамбовщине произошло двойное убийство: жертвами стали рабочие животноводческой фермы в Бондарском районе

Убийство произошло в селе Городище Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Днем 20 декабря в домовладении на территории животноводческой фермы в селе Городище Бондарского района хозяин обнаружил тела двух 56-летних рабочих с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели одного из них стала открытая черепно-мозговая травма, другого – огнестрельное ранение в голову. По этому факту в Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По одной из версий следствия, к совершению данного преступления может быть причастен третий рабочий фермы, который проживал в доме вместе с потерпевшими. В ходе осмотра места происшествия в жилом помещении, где пребывал хозяин, когда приезжал на ферму, следователи обнаружили, что взломан сейф для хранения оружия, а находившееся в нем охотничье ружье отсутствует.

- В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции проводят следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного преступления, а также местонахождения лица, причастного к его совершению, - сообщает СУ СКР по региону.