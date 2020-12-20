На тамбовской трассе столкнулись грузовик и рейсовый автобус

фото: сайт ГУ МЧС по Тамбовской области.

Авария случилась 20 декабря в Сосновском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 7.50 на 57 км трассы А-143 «Тамбов-Шацк», неподалеку от села Хлебниково, столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Последний следовал по маршруту «Моршанск - Тамбов».

Прибывшие на место специалисты выяснили, что спровоцировала ДТП плохая погода. Из-за чего водители не справились с управлением и не сумели избежать столкновения. Однако ни одна из машин не загорелась после удара, движение по трассе не оказалось перекрытым. Также спасатели уточнили, что в этой аварии никто не пострадал.

Напомним, если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов).