В тамбовских школах разрешили проводить новогодние праздники

В Тамбовской области внесли очередные изменения в ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Они касаются проведения новогодних праздников в школах региона.

Согласно подписанному документу, проводить новогодние и рождественские праздничные мероприятия разрешили и в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования. Условия их проведения в школах такие же, как и в детских садах - разобщенность по классам и отсутствие родителей, также не разрешается приглашать артистов и аниматоров.

- Принимаемые меры позволят не лишать детей долгожданного праздника и провести его с минимальным риском для здоровья, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.